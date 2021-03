Festa abusiva in un noto hotel di Napoli | arriva la Polizia a interrompe tutto

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Italia: altra festa abusiva con 20 ragazzi in un garage - sorpresi dai #carabinieri - occhio_notizie : La scoperta dei carabinieri a #Torino - Antifonte2 : RT @AndreaVenanzoni: Collaboratori di giustizia e pentiti dello spritz hanno consentito alle forze di polizia di debellare una festa di com… - martino_rimoldi : RT @AndreaVenanzoni: Collaboratori di giustizia e pentiti dello spritz hanno consentito alle forze di polizia di debellare una festa di com… - infoitsport : Inter, arrestato l’ex bomber: festa abusiva con 200 persone (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Festa abusiva

Fanpage.it

Gli agenti verificavano che la struttura erae priva di qualsiasi titolo per lo svolgimento delle attività. In particolare si riscontrava la presenza di playground con gonfiabili. ...... una volta entrati, hanno sorpreso sul ballatoio del primo piano 12 napoletani tra i 20 e i 32 anni, di cui 6 con precedenti di polizia, che avevano organizzato unae li hanno sanzionati per ...Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della polizia locale di Napoli, a seguito di segnalazioni pervenute agli uffici del Comando circa lo svolgimento di feste ed eventi per bambini, effettuavano con ...NAPOLI - Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato servizi tesi all'applicazione delle normative anti Covid-19 nel ...