Dayane e Rosalinda | ex Vippona commenta | “hanno bisogno di vivere un’amicizia sana”

L'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha catalizzato l'attenzione di molti fan del Grande Fratello Vip, in particolare coloro ribattezzati "Rosmello", che hanno creduto davvero che tra le due donne potesse esserci un sentimento forte. In realtà così è stato anche se evidentemente non si trattava dell'amore paventato dalla modella brasiliana.

