Daniela Battizzocco | chi è l’attrice e moglie di Brando Giorgi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021)è nata il 6 agosto del 1970 a Bolzano. La giovane, che ha conquistato il cuore di, ha studiato recitazione presso la Scaletta di Roma ed è entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima. Il suo primo debutto risale nel 1996 quando ha partecipato al programma Sotto a chi tocca. Bella e tenace si è fatta notare immediatamente, infatti venne chiamata come corista di Tira & Molla e successivamente ha iniziato a far parte del cast fisso di Domenica In come cantante. Il trampolino di lancio arriva nel 1999 quando inizia a condurre il quiz in Bocca a lupo insieme ai grandi Carlo Conti e Paolo Fox. Nel 2005, invece, inizia la sua carriera come attrice, vestendo i panni di Rossa Marchini nella soap opera Vivere. La vita privata di...