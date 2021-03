Covid: Moratti, ‘stop ad Astrazeneca in Lombardia dopo Aifa’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “In ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-Covid Astrazeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “In ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare della RegioneLetizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all'ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid.