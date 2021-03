Covid, a un anno dal lockdown la scuola torna in Dad | A Milano al via un sistema rapido di vaccinazioni (Di lunedì 15 marzo 2021) A un anno dal lockdown, la scuola italiana, a parte poche eccezioni, oggi torna quasi completamente alla didattica a distanza. Sono infatti 6,9 milioni, pari all'81% del totale, gli studenti che da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) A undal, laitaliana, a parte poche eccezioni, oggiquasi completamente alla didattica a distanza. Sono infatti 6,9 milioni, pari all'81% del totale, gli studenti che da ...

Advertising

fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - FratellidItalia : Covid, Meloni: Dopo un anno Italia si trova a punto di partenza. Governo come quello precedente, si cambi paradigma - FratellidItalia : Covid, Meloni: Dopo un anno siamo a punto di partenza. Situazione non cambia malgrado “nuovo” Governo - marco_santoro_ : Ancora ascolti pazzeschi per #domenicain. Quasi il 20% di share, 3.779.000 spettatori nella prima, 3.354.000 nella… - couscousdiflous : RT @crazyngara: 1 anno di covid e non ho mai fatto un tampone -