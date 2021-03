Coppie omosessuali, no alla 'benedizione' del Vaticano (Di lunedì 15 marzo 2021) La Congregazione per la Dottrina della Fede risponde al 'dubbio' proposto sulle Coppie gay: "Il matrimonio è solo unione indissolubile tra uomo e donna", ma precisa di voler essere molto lontana da ogni giudizio e discriminazione e anzi "non esclude benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali manifestino la volontà di vivere in Dio". Il documento ha ottenuto l'ok del Papa Leggi su rainews (Di lunedì 15 marzo 2021) La Congregazione per la Dottrina della Fede risponde al 'dubbio' proposto sullegay: "Il matrimonio è solo unione indissolubile tra uomo e donna", ma precisa di voler essere molto lontana da ogni giudizio e discriminazione e anzi "non esclude benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali manifestino la volontà di vivere in Dio". Il documento ha ottenuto l'ok del Papa

