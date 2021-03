Come e perché Ericsson e Nokia sbuffano su Open Ran (Di lunedì 15 marzo 2021) Due settimane fa raccontavamo la nascita del fronte delle sovraniste (digitali) europee: quattro leader del Nord Europa – Angela Merkel (Germania), Kaja Kallas (Estonia), Sanna Marin (Finlandia) e Mette Frederiksen (Danimarca) – scrivevano a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, invitandola a promuovere una rivoluzione in chiave europea, di fatto anti Big Tech e anti Cina. Nella missiva si faceva esplicito riferimento ad alcune tecnologie che potrebbero essere alternative al 5G sviluppato dalle società Huawei e Zte (accusate dagli Stati Uniti di spionaggio per conto del governo cinese), Come l’Open Ran, progetto sostenuto da diverse aziende tra cui Deutsche Telekom e l’italiana Tim. L’ATTENZIONE DEGLI 007 ITALIANI Sull’iniziativa ha acceso i riflettori anche l’intelligence italiana: “Il Comparto segue con particolare interesse lo ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Due settimane fa raccontavamo la nascita del fronte delle sovraniste (digitali) europee: quattro leader del Nord Europa – Angela Merkel (Germania), Kaja Kallas (Estonia), Sanna Marin (Finlandia) e Mette Frederiksen (Danimarca) – scrivevano a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, invitandola a promuovere una rivoluzione in chiave europea, di fatto anti Big Tech e anti Cina. Nella missiva si faceva esplicito riferimento ad alcune tecnologie che potrebbero essere alternative al 5G sviluppato dalle società Huawei e Zte (accusate dagli Stati Uniti di spionaggio per conto del governo cinese),l’Ran, progetto sostenuto da diverse aziende tra cui Deutsche Telekom e l’italiana Tim. L’ATTENZIONE DEGLI 007 ITALIANI Sull’iniziativa ha acceso i riflettori anche l’intelligence italiana: “Il Comparto segue con particolare interesse lo ...

