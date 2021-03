Clima | Giovannini | presto una commissione per affrontare rischi del cambiamento climatico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enricoha annunciato che domani partirà una nuova iniziativa del governo in merito al coordinamento tra ministeri. “La scorsa settimana, con il ministro Franceschini e il ministro Cingolani, abbiamo creato un tavolo tecnico per capire come ridurre una serie di ritardi a livello nazionale e velocizzare le procedure che sono di competenza di diversi ministeri. Domani parte un’altra iniziativa, su cui non dico nulla, che invece va adtematiche più strutturali sulla legislazione in quanto tale”, ha detto in occasione della presentazione online dei risultati di #IMPattoGiovani Focus 2021, la prima indagine, realizzata da Confindustria Giovani, dedicata al mondo produttivo giovanile che coinvolge imprenditori, professionisti e manager. Il ministro ha inoltre ...