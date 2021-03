Caso Suarez | Repubblica riporta l’interrogatorio in cui parla del pdf con l’esame inviatogli dalla professoressa

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’edizione online distralci deldi Luissostenuto il 18 dicembre scorso in videoconferenza con i pm Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti, alla presenza di una interprete di lingua spagnola. Secondo gli inquirenti il passaggio chiave sarebbe “LaSpina mi ha mandato la mail con l’allegato pdf e ha detto che dovevo studiarlo bene perché quel testo poteva essere chiesto al” In quanto dimostrerebbe chein questione è stato solo una “farsa” in quanto al giocatore è stata data la possibilità di conoscere in anticipo le domande e imparare a memoria le risposte. Questo è parte delto dache evidenzierebbe le tempistiche del ...

Advertising

ZZiliani : Di solito si studia la classifica pensando ai match ancora da giocare e ai punti conquistabili; serve però ricordar… - NapoliBrasile : RT @napolista: Caso #Suarez, Repubblica riporta l’interrogatorio in cui parla del pdf con l’esame inviatogli “La professoressa Spina mi ha… - vincenzodanna12 : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, l'interrogatorio del calciatore: «#Nedved mi cercò, #Paratici pensava avessi il passaporto» - TarallucciE : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, l'interrogatorio del calciatore: «#Nedved mi cercò, #Paratici pensava avessi il passaporto» - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Caso #Suarez, l'interrogatorio del calciatore: «#Nedved mi cercò, #Paratici pensava avessi il passaporto» -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Per i militari dalle intercettazioni telefoniche, dopo lo scoppio del, emergerebbero 'ingerenze sull'operato delle commissioni esaminatrici al fine di indirizzare verso una valutazione ...Serve qualcuno che possa colmare il vuoto lasciato da Luise la scelta sarebbe ricaduta su ... In ogni, la parola finale spetta a Lionel Messi, che però al momento sembra aver già scelto il ...Stefano Tacconi ha rivelato ieri di aver rischiato di non poter più camminare a causa di un problema alla schiena.Il giocatore uruguaiano (non indagato) è stato ascoltato in merito al caso dell'esame farsa relativo al perseguimento del passaporto italiano.