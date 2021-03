AstraZeneca, caos per i richiami e l?immunità si allontana (Di martedì 16 marzo 2021) L?imperativo di Mario Draghi è evitare allarmi e allarmismi. La decisione di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino alla valutazione dell?Agenzia europea del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 marzo 2021) L?imperativo di Mario Draghi è evitare allarmi e allarmismi. La decisione di sospendere la somministrazione del vaccinofino alla valutazione dell?Agenzia europea del...

Advertising

myrtamerlino : Per #Ema è tutto ok ma intanto dopo la Germania anche l'Italia, attraverso l'indicazione dell'AIFA, sospende in via… - Corriere : AstraZeneca, caos all'hub in stazione Termini: la gente in coda disorientata - ciropellegrino : Il sito di #AIFA è a terra, mi pare. a peggiorare il caos, la confusione su allerta per false comunicazioni dell'a… - liciacaprara : È la Pasqua dei no Vax. Avete fatto un capolavoro con #AstraZeneca, impallinato dal mercato e sacrificato sull'alt… - ditron99 : RT @HANIA243474887: Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca -