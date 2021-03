“A temptation Island recitavo una parte” | l’ira della trasmissione su Pietro delle Piane “Se ne assumerà la responsabilità”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roberta Damiata Scivolone non da poco perche ha dichiarato di aver recitato una. Immediato l'intervento degli autori del reality: "Se nela" Non è certo la prima volta checommette degli scivoloni durante le sue ospitate televisive, ma questa volta la cosa rischia di costargli molto cara. Ospite a Live non è la d’Urso insieme ad Antonella Elia con cui sembra essersi riappacificato, i due erano sotto "l’attacco"cinque famose sfere, per questo loro rapporto fatto di tira e molla. Dopo la separazione durante il “Grande Fratello Vip” dove Antonella era opinionista, i due si sono ...

... attore ed ex concorrente diin coppia con Antonella Elia , secondo cui sull'isola avrebbe recitato un copione. Delle Piane domenica sera è stato ospite del programma "Non è la D'...Pietro Delle Piane ha rivelato a sorpresa durante la puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso che aaveva un copione. Ospite insieme con la sua compagna Antonella Elia , l'attore si è lasciato andare a una rivelazione shock dopo una serie di riflessioni pungenti e taglienti dei ...L’attore si lascia andare a parole incaute parlando del suo rapporto con Antonella Elia. Subito la presa di distanza di Barbara D’Urso: «Il programma non è copionato» ...Tanti infatti gli attacchi a delle Piane da parte dei cinque “sferati”, ma anche di autorevoli opinioniste come Rita dalla Chiesa che aveva visto molto soffrire Antonella Elia durante “Temptation ...