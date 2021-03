Voci dal Serraglio: Giancarlo Gianterio rubrica a cura di Olga Chieffi (Di domenica 14 marzo 2021) Giancarlo Gianterio e l’editoriale di Antonio Ghirelli La storia di un ragazzino che un giorno d’ottobre del 1956 varcando la soglia di un portone si lasciava alle spalle le tenebre e salendo le scale si affacciò su un piazzale chiamato “Villetta” e da lì vide la luce. Di Giancarlo Gianterio L’appuntamento era fissato per le 8.30. Il prete della mia parrocchia era riuscito a farmi “chiudere” in collegio. Ed alle 8.30 precise di quella mattina dell’ottobre 1956 varcai il portone del Serraglio. Un bacio e un ciao, mia madre che si allontana ed io che imbocco le scale che mi condurranno in terza camerata. Non ricordo i vestiti che indossavo, ricordo però che dopo dieci minuti non esistevano più. Ne avevo di nuovi. I miei abiti erano uguali a quelli di tutti gli altri ragazzi. Finalmente! Sì, perchè fino ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 marzo 2021)e l’editoriale di Antonio Ghirelli La storia di un ragazzino che un giorno d’ottobre del 1956 varcando la soglia di un portone si lasciava alle spalle le tenebre e salendo le scale si affacciò su un piazzale chiamato “Villetta” e da lì vide la luce. DiL’appuntamento era fissato per le 8.30. Il prete della mia parrocchia era riuscito a farmi “chiudere” in collegio. Ed alle 8.30 precise di quella mattina dell’ottobre 1956 varcai il portone del. Un bacio e un ciao, mia madre che si allontana ed io che imbocco le scale che mi condurranno in terza camerata. Non ricordo i vestiti che indossavo, ricordo però che dopo dieci minuti non esistevano più. Ne avevo di nuovi. I miei abiti erano uguali a quelli di tutti gli altri ragazzi. Finalmente! Sì, perchè fino ...

