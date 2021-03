Vincenzo Grifo e la raccolta fondi per il piccolo Luca

(Di domenica 14 marzo 2021) Nel 2017-18, quando era un attaccante del Borussia Moenchengladbach,era solito andare in un ristorante italiano presente in città, facendo amicizia con il proprietario Nino Abate., il nipotino di Nino di soli 6 anni, è affetto da atrofia muscolare spinale dalla nascita, e ogni quattro mesi deve subire una puntura lombare con la quale gli viene iniettata una proteina che da solo non produce.ha deciso di aiutare la famiglia nella lotta contro la malattia con unaper trasferirein Germania e sottoporlo ad una nuova cura. Oltre a lui anche l’ex nazionale rumeno Ioan Lupescu e quello svedese Patrik Anderson si impegnati per aiutare la famiglia. L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), nei mesi scorsi, ha approvato la nuova ...

A volte il bene si innesca da solo. In automatico. Quasi come si volesse auto - generare. Nel 2017 - 18 il nazionale italianoha giocato nel Borussia Moenchengladbach. Non una grande stagione per lui (nemmeno un gol in 17 presenze in Bundesliga), ma un'esperienza che può cambiare la vita a qualcuno., in ...... Dominique Heintz, Christian Günter, Jonathan Schmid (dal 35' st Woo - yeong Jeong), Baptiste Santamaría (dal 20' st Roland Sallai), Nicolas Höfler,, Lucas Höler (dal 24' st Guus Til), ...Coinvolti anche altri calciatori Vincenzo Grifo, quasi quattro anni fa, ha giocato nel Borussia Moenchengladbach. Non una stagione da ricordare per lui (nemmeno un gol in 17 presenze in Bundesliga), ...L’ala azzurra ha innescato una raccolta fondi virale per aiutare il bimbo di 6 anni affetto da atrofia muscolare spinale. Coinvolti anche altri calciatori ...