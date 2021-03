Traffico Roma del 14-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento disagi fuorisulla Cassia bis sulla Pontina sulla Cassia bis abbiamo un incidente nella zona di le rughe che sta provocando incolonnamenti versosulla Pontina code a causa di un veicolo in panne nella tratto Castelno Castel di Decima anche qui andando in direzioneal pinciano incidente in via Po all’altezza di via Isonzo possibili ripercussioniComunque nella norma sulle principali strade die spostamenti possibili senza particolari limitazioni rinviata infatti la domenica ecologica in programma nella giornata odierna per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it con questo ...