Tra Europa e Subbuteo inizia l' era Letta

AGI - Autorevole, democratico, europeo milanista (e giocatore accanito di Subbuteo). Volendo abbozzare il profilo del nuovo segretario Pd, si può partire da questi aggettivi. Il primo è stato usato e abusato nelle ore immediatamente precedenti alla discesa in campo dell'ex premier da minoranza e maggioranza dem e rispecchia un cursus honorum che lo proietta in un solido network internazionale. Democratico come il partito che ha contribuito a fondare 14 anni fa a nel quale ha trovato le più grandi soddisfazioni, ma anche le delusioni più cocenti. Europeo è l'aggettivo che ricorre di più leggendone la biografia, a partire dall'infanzia trascorsa a Strasburgo, passando per gli incarichi al Parlamento Europeo, fino ad arrivare alla scuola Sciences Po di Parigi, città in cui trasferisce la famiglia, la moglie Gianna e i tre figli, per alcuni anni.

