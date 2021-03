Tommaso Zorzi pentito di un gesto commesso dopo il GF Vip: “Sono un cog***ne” (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso Zorzi pentito: lo sfogo sui social dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è tornato alla vita di tutti i giorni. Riappropriatosi dei suoi canali social trascorre molto tempo a realizzare Stories e dirette con i suoi ex compagni d’avventura. Inoltre, negli ultimi giorni Sono circolate vari rumors sul suo conto, ovvero possibili sue partecipazioni a trasmissioni televisive molto seguiti come Amici 20 e L’Isola dei Famosi 15. Il rampollo meneghino, nella giornata di giovedì dopo essersi mostrato ai follower con un nuovo taglio di capelli, ha pubblicato uno sfogo su Instagram, che è stato immediatamente travolto dalle reazioni dei suoi sostenitori. A quanto pare sembra essersi pentito del suo cambio look, infatti, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 marzo 2021): lo sfogo sui socialil trionfo al Grande Fratello Vip 5,è tornato alla vita di tutti i giorni. Riappropriatosi dei suoi canali social trascorre molto tempo a realizzare Stories e dirette con i suoi ex compagni d’avventura. Inoltre, negli ultimi giornicircolate vari rumors sul suo conto, ovvero possibili sue partecipazioni a trasmissioni televisive molto seguiti come Amici 20 e L’Isola dei Famosi 15. Il rampollo meneghino, nella giornata di giovedìessersi mostrato ai follower con un nuovo taglio di capelli, ha pubblicato uno sfogo su Instagram, che è stato immediatamente travolto dalle reazioni dei suoi sostenitori. A quanto pare sembra essersidel suo cambio look, infatti, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetPlay : Un grande ciao da Le Iene, Tommaso... ?? #GFVIP - FaccendaTamara : RT @aliceinalicela1: @tommaso_zorzi Lazzaro living his best life senza Tommaso e il suo egocentrismo #tzvip - Keith60466102 : @AndreaMaccagno2 Stiamo ancora aspettando la storia @tommaso_zorzi ?? -