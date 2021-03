Temptation Island 2021: svelata la presunta terza coppia vip in gioco! (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda, come da tradizione, in estate. Probabilmente la data d’inizio sarà a luglio o alla fine del mese di giugno. Nelle ultime settimane è stato spiegato come la produzione abbia deciso di andare in onda con una sola versione mista piuttosto che farne una “nip” e l’altra “vip“. Sono state svelate anche le prime due presunte coppie in gioco, alle quali pare essersi aggiunta una nuova. Vediamo maggiori dettagli e chi sarà ad approdare nella prossima edizione del reality di Canale 5. Temptation Island 2021: terza coppia in arrivo In estate si apriranno i battenti della nuova edizione di Temptation Island, la quale cambierà un po’ il suo format a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. In ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 marzo 2021) La nuova edizione diandrà in onda, come da tradizione, in estate. Probabilmente la data d’inizio sarà a luglio o alla fine del mese di giugno. Nelle ultime settimane è stato spiegato come la produzione abbia deciso di andare in onda con una sola versione mista piuttosto che farne una “nip” e l’altra “vip“. Sono state svelate anche le prime due presunte coppie in gioco, alle quali pare essersi aggiunta una nuova. Vediamo maggiori dettagli e chi sarà ad approdare nella prossima edizione del reality di Canale 5.in arrivo In estate si apriranno i battenti della nuova edizione di, la quale cambierà un po’ il suo format a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. In ...

Advertising

simona2553 : Ma voi siete pronte A distanza di quasi tre anni A rivedere sto pesce del creato di Andrea CERIOLI Io sto ferma… - GIGI59096412 : @TheChaos2018 @Whiteyeice se vuoi vederli insieme, guarda Temptation Island di un paio di anni fa - ReginaCattiva89 : @Whiteyeice Raga io a zenga l avevo visto a temptation island e manco me lo rigordavo quindi immaginatevi quanto la… - Novella_2000 : Un ex fidanzato storico di Temptation Island arriva a L'Isola dei Famosi? Lo scoop - Danielefadanni : Per lui una lista di persone morte su cui anziché indagare si cerca di mettere tutto a tacere sarebbe “un lungo ele… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Carlotta Dell'Isola su Federico Fashion Style: 'È uno dei miei più grandi amici da sempre' Signorini si aspettava una ragazza più vivace, come quella vista a Temptation Island. La fidanzata di Nello Sorrentino ha spiegato di essere più vicina alla ragazza mostrata a Temptation Island, ma ...

Maria De Filippi telefona alla Ferilli alle due di notte: 'Cretina...' ... un retroscena inedito Maria De Filippi , ideatrice e conduttrice di alcuni dei programmi più seguiti in tv, come Amici, C'è posta per te, Uomini e Donne e Temptation Island , è senza dubbio uno dei ...

Temptation Island, Sofia Calesso spiata da qualcuno? SoloDonna Temptation Island: Nadia Char crea una sua linea di gioielli Dopo essere stata recentemente licenziata dal suo lavoro Nadia Char ha deciso di reinventarsi e così ha aperto una pagina in cui vende le sue ...

Temptation Island, Sofia Calesso spiata da qualcuno? Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island 8, sta ricevendo molti screen da parte dei suoi followers su una presunta hater che la spia in ...

Signorini si aspettava una ragazza più vivace, come quella vista a. La fidanzata di Nello Sorrentino ha spiegato di essere più vicina alla ragazza mostrata a, ma ...... un retroscena inedito Maria De Filippi , ideatrice e conduttrice di alcuni dei programmi più seguiti in tv, come Amici, C'è posta per te, Uomini e Donne e, è senza dubbio uno dei ...Dopo essere stata recentemente licenziata dal suo lavoro Nadia Char ha deciso di reinventarsi e così ha aperto una pagina in cui vende le sue ...Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island 8, sta ricevendo molti screen da parte dei suoi followers su una presunta hater che la spia in ...