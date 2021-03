Sassuolo, piccolo barlume per l’Europa ma la difesa continua a fare acqua (Di domenica 14 marzo 2021) Vittoria del Sassuolo contro l’Hellas Verona nel match che è valso il sorpasso. E i neroverdi sperano ancora nell’Europa Un piccolo, piccolissimo, barlume di speranza per l’Europa, i tifosi del Sassuolo più fiduciosi, Roberto De Zerbi e suoi ragazzi, probabilmente continueranno a tenerlo acceso dopo la vittoria di ieri contro l’Hellas Verona. Successo di fondamentale importanza per il club neroverde che viaggia con il freno a mano tirato in questo girone di ritorno. Dopo le prime otto sfide giocate in questo campionato, il Sassuolo aveva registrato una media di 2.3 punti a match (meno soltanto del Milan nel periodo, 2.5); a partire dalla nona gara di Serie A, invece, i neroverdi ne hanno ottenuti soltanto 1.1 in media, crollando al 12° posto nel parziale. La vittoria ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Vittoria delcontro l’Hellas Verona nel match che è valso il sorpasso. E i neroverdi sperano ancora nelUn, piccolissimo,di speranza per, i tifosi delpiù fiduciosi, Roberto De Zerbi e suoi ragazzi, probabilmente continueranno a tenerlo acceso dopo la vittoria di ieri contro l’Hellas Verona. Successo di fondamentale importanza per il club neroverde che viaggia con il freno a mano tirato in questo girone di ritorno. Dopo le prime otto sfide giocate in questo campionato, ilaveva registrato una media di 2.3 punti a match (meno soltanto del Milan nel periodo, 2.5); a partire dalla nona gara di Serie A, invece, i neroverdi ne hanno ottenuti soltanto 1.1 in media, crollando al 12° posto nel parziale. La vittoria ...

