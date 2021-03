Quagliarella da record: raggiunte le 400 presenze da titolare in Serie A (Di domenica 14 marzo 2021) L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, come riportato da Opta, con la presenza da titolare di oggi contro il Bologna ha tagliato quota 400 presenze da titolare in Serie A. Quagliarella è l’ottavo calciatore di movimento a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria. Foto: zimbio 400 – Fabio Quagliarella è diventato l’ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite da titolare in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria. Intramontabile.#SerieA #BolognaSampdoria pic.twitter.com/BEPgXqH5TN — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) L’attaccante della Sampdoria, Fabio, come riportato da Opta, con la presenza dadi oggi contro il Bologna ha tagliato quota 400dainA.è l’ottavo calciatore di movimento a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria. Foto: zimbio 400 – Fabioè diventato l’ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite dainA, nell’era dei tre punti a vittoria. Intramontabile.#A #BolognaSampdoria pic.twitter.com/BEPgXqH5TN — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 14, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

