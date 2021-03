**Pd: Letta, 'chiedo verifica netta e chiara a gruppi parlamentari su mie parole'** (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - infoitinterno : Assemblea nazionale del Pd, il giorno di Enrico Letta Diretta video - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna da… -