Ospedale Meyer di Firenze: neonato con atrofia muscolare, salvo con terapia genica

Che cos'è la terapia genica? Lo spieghiamo al lettore di Firenze Post per aiutarlo a capire l'importanza e la delicatezza dell'intervento realizzato al mitico Ospedale pediatrico. Significa che al neonato è stato fatto un trattamento che consiste nel sostituire un gene difettoso dal punto di vista funzionale con uno normale. In sostanza è stata fatta una riparazione: introducendo nel genoma dell'organismo malato del neonato il gene normale

Covid nel Grossetano, una vittima e 75 contagi I ricoverati per Covid all'ospedale Misericordia sono 49. Di questi, 9 necessitano di cure ...

Meyer, prima terapia genica su neonato con la Sma FIRENZE - Al Meyer, per la prima volta, è stata usata la terapia genica su un neonato affetto da atrofia ... La direzione dell'ospedale pediatrico ha spiegato "Il codice genetico è stato "riparato" a ...

Al Meyer per la 1° volta usata la terapia genica per curare un neonato affetto da Sma La malattia gli era stata diagnosticata grazie allo screening neonatale che è attivo come progetto pilota solo in Toscana e Lazio ...

Sanità: al Meyer terapia genica per neonato affetto Sma All'ospedale pediatrico Meyer, per la prima volta, è stata usata la terapia genica su un neonato affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, Sma1: la malattia gli era stata diagnosticata grazie al ...

