Màkari arriva su Rai 1 | la trama de I colpevoli sono matti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 14 marzo 2021) 9 milioni di spettatori con Montalbano, 7 milioni di spettatori con le indagini di Lolita Lobosco, 5 milioni di spettatori con Il commissario Ricciardi. Una eredità non semplice per Claudio Gioè che sbarca al luned’ sera di Rai 1 con una fiction nuova di zecca.debutta il 15 marzo 2021 ( in una serata tra l’altro non semplice visto che su Canale 5 andrà in onda l’Isola dei famosi 2021). Quattro serate in compagnia di un nuovo personaggio che strizza l’occhio al pubblico: è Saverio Lamanna, un giornalista, investigatore per non per professione. E’ anche questa la differenza con le altre fiction in onda su Rai 1 quando si parla di poliziesco. Questa volta chi indaga non idnossa una divisa ma ha solo il suo spirito di osservazione e il suo fiuto. Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante ...