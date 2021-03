LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Roglic crolla dopo due cadute (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.52 Finale davvero beffardo per Roglic che vede sfuggirsi questa Parigi-Nizza nonostante tre successi di tappa. 16.51 Primoz Roglic arriva ora al traguardo con un ritardo di oltre tre minuti. 16.50 In volata il danese Cort Nielsen ha anticipato Christophe Laporte che stava rimontando da dietro. Terza posizione per Pierre Latour. 16.49 Vince per il secondo anno di fila la Corsa al Sole Maximilian Schachmann! Roglic non salirà neanche sul podio. 16.49 MAGNUS CORT NIELSEN VINCE LA tappa FINALE DELLA Parigi-Nizza! 16.48 PROVA AD ANTICIPARE LA ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.52 Finale davvero beffardo perche vede sfuggirsi questanonostante tre successi di. 16.51 Primozarriva ora al traguardo con un ritardo di oltre tre minuti. 16.50 In volata il danese Cort Nielsen ha anticipato Christophe Laporte che stava rimontando da dietro. Terza posizione per Pierre Latour. 16.49 Vince per il secondo anno di fila la Corsa al Sole Maximilian Schachmann!non salirà neanche sul podio. 16.49 MAGNUS CORT NIELSEN VINCE LAFINALE DELLA! 16.48 PROVA AD ANTICIPARE LA ...

