LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Tsunoda super davanti a Verstappen. Hamilton 4°, Leclerc 9° e Sainz 11° (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30: Torna in pista Sainz che realizza l’11° tempo a 1?415 da Tsunoda, con gomme medie. 16.27: 1’30?025 per Hamilton che migliora con le gomme C5 (la più morbida) ed è quarto. 16.25: 1’29?282 per Tsunoda che vola letteralmente sulla pista di Sakhir con le gomme soft. 16.22: AlphaTauri che quindi stupisce per le prestazioni del giapponesino, anche guardando ai suoi long run. 16.20: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Yuki Tsunoda AlphaTauri1:29.671 77 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.062 52 3 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.095 143 4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.473 51 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.516 49 6 Fernando ALONSO Alpine+0.647 53 7 Lewis Hamilton Mercedes+0.720 438 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: Torna in pistache realizza l’11° tempo a 1?415 da, con gomme medie. 16.27: 1’30?025 perche migliora con le gomme C5 (la più morbida) ed è quarto. 16.25: 1’29?282 perche vola letteralmente sulla pista di Sakhir con le gomme soft. 16.22: AlphaTauri che quindi stupisce per le prestazioni del giapponesino, anche guardando ai suoi long run. 16.20: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 YukiAlphaTauri1:29.671 77 2 MaxRed Bull Racing+0.062 52 3 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.095 143 4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.473 51 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.516 49 6 Fernando ALONSO Alpine+0.647 53 7 LewisMercedes+0.720 438 ...

