L’Inter non si ferma: battuto il Torino. Colpo Parma: stesa la Roma (Di domenica 14 marzo 2021) La capolista non si ferma più. L'Inter continua la sua marcia, superando per 2-1 il Torino in una trasferta difficilissima. I nerazzurri consolidano il primato in attesa delle gare di Milan e Juventus. Cade, invece, la Roma, che cede nuovamente il quarto posto all'Atalanta. Ossigeno per il Parma, che torna in lotta per la salvezza.Torino-INTERL'avvio di gara è tutto favorevole all'Inter. I nerazzurri vanno a un passo dal gol nei primi 10 minuti per due volte con Lautaro, che prima manda alto di testa da buona posizione e poi viene chiuso in angolo. Il match poi cala di intensità e per assistere a un nuovo Colpo di scena bisogna attendere la mezz'ora, quando Lyanco colpisce il palo. Poi tante imprecisioni e poche emozioni fino al 62', quando l'Inter ottiene un calcio di rigore ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) La capolista non sipiù. L'Inter continua la sua marcia, superando per 2-1 ilin una trasferta difficilissima. I nerazzurri consolidano il primato in attesa delle gare di Milan e Juventus. Cade, invece, la, che cede nuovamente il quarto posto all'Atalanta. Ossigeno per il, che torna in lotta per la salvezza.-INTERL'avvio di gara è tutto favorevole all'Inter. I nerazzurri vanno a un passo dal gol nei primi 10 minuti per due volte con Lautaro, che prima manda alto di testa da buona posizione e poi viene chiuso in angolo. Il match poi cala di intensità e per assistere a un nuovodi scena bisogna attendere la mezz'ora, quando Lyanco colpisce il palo. Poi tante imprecisioni e poche emozioni fino al 62', quando l'Inter ottiene un calcio di rigore ...

