Ligue 1 2020 2021 | incredibile flop del Psg | Nantes vittorioso al Parco dei Principi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Paris Saint-Germain è crollato al cospetto del(1-2), al termine della ventinovesima giornata della, risultato incredibilmente sorprendente per il valore delle due rose. I parigini hanno conquistato un momentaneo vantaggio al 42?, grazie a una rete di Draxler, apparentemente d’apertura per una goleada casalinga. Aldei, però, gli uomini di Pochettino sono crollati sotto i colpi di Kolo e Simon, dal 59? al 71?, risentendo probabilmente delle fatiche di Champions. Il pareggio tra Monaco e Lille ha conferito un paradossale vantaggio al Psg, seppur parziale, in quanto il secondo club citato si è portato a sole 3 lunghezze dai parigini, mancano una grande occasione di allungo. Crollo del Paris Saint-Germain contro il, ...