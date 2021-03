Le Indagini di Lolita Lobosco torneranno? (Di domenica 14 marzo 2021) Lolita Lobosco - Scicchitano, Ranieri e Ludeno Alla vigilia del debutto di Lolita Lobosco in tv, l’intenzione di farne una seconda stagione già era nell’aria, ma si aspettavano gli ascolti per capire se questa poliziotta sexy e complicata potesse fare presa sul pubblico. Dal momento che è andata incontro ad un successo notevole, dubbi sul futuro delle sue Indagini televisive non ce ne dovrebbero essere.Le Indagini di Lolita Lobosco è partita con botto sin da subito, ovvero con il 31.8% e sette milioni e mezzo di telespettatori, merito probabilmente di una campagna pubblicitaria “seducente” e della protagonista Luisa Ranieri, che tra i suoi precedenti successi in Rai e il legame con Luca Zingaretti era considerata a prescindere degna della massima ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 marzo 2021)- Scicchitano, Ranieri e Ludeno Alla vigilia del debutto diin tv, l’intenzione di farne una seconda stagione già era nell’aria, ma si aspettavano gli ascolti per capire se questa poliziotta sexy e complicata potesse fare presa sul pubblico. Dal momento che è andata incontro ad un successo notevole, dubbi sul futuro delle suetelevisive non ce ne dovrebbero essere.Lediè partita con botto sin da subito, ovvero con il 31.8% e sette milioni e mezzo di telespettatori, merito probabilmente di una campagna pubblicitaria “seducente” e della protagonista Luisa Ranieri, che tra i suoi precedenti successi in Rai e il legame con Luca Zingaretti era considerata a prescindere degna della massima ...

emmygrams2 : RT @Raiofficialnews: 'Le indagini di #LolitaLobosco': ultimo appuntamento con Luisa Ranieri, stasera in prima visione su @RaiUno e #RaiPlay… - KillianBrien18 : RT @AlbertoFuschi: Le indagini di Lolita Lobosco, cosa succede nell’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri. Anticipazioni di staser… - EmiliaIelpo : @itsssmaviii #FOXTurkiyetksxSçk #proudofSÇK sii e dato che parliamo di fiction stai seguendo le indagini lolita lobosco punto di domanda - Camilla_Italy : RT @Raiofficialnews: 'Le indagini di #LolitaLobosco': ultimo appuntamento con Luisa Ranieri, stasera in prima visione su @RaiUno e #RaiPlay… - Raiofficialnews : 'Le indagini di #LolitaLobosco': ultimo appuntamento con Luisa Ranieri, stasera in prima visione su @RaiUno e… -