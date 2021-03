Lazio-Torino, è battaglia: lo scontro tra Lotito e Cairo, chiesto un 3-0 a testa (Di domenica 14 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata tra Lazio e Torino. E’ partita una vera e propria battaglia dopo il rinvio della partita del campionato di Serie A a causa della mancata partenza dei granata per alcuni casi positivi al Coronavirus riscontrati. I biancocelesti hanno chiesto a gran voce il 3-0 a tavolino, il giudice sportivo ha invece deciso a favore del presidente Cairo, la sfida dovrà essere recuperata. La decisione non è andata giù al numero uno Lotito che prepara una serie di ricorsi, la sfida si giocherà prima con gli avvocati e nelle aule dei tribunali. La Lazio ha deciso di impugnare la sentenza di prima grado e ha intenzione di chiedere il 3-0 a tavolino. La situazione è molto simile a Juventus-Napoli, altra gara che dovrà essere recuperata. La situazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) E’ una situazione sempre più delicata tra. E’ partita una vera e propriadopo il rinvio della partita del campionato di Serie A a causa della mancata partenza dei granata per alcuni casi positivi al Coronavirus riscontrati. I biancocelesti hannoa gran voce il 3-0 a tavolino, il giudice sportivo ha invece deciso a favore del presidente, la sfida dovrà essere recuperata. La decisione non è andata giù al numero unoche prepara una serie di ricorsi, la sfida si giocherà prima con gli avvocati e nelle aule dei tribunali. Laha deciso di impugnare la sentenza di prima grado e ha intenzione di chiedere il 3-0 a tavolino. La situazione è molto simile a Juventus-Napoli, altra gara che dovrà essere recuperata. La situazione ...

