I problemi di WINDTRE dei giorni scorsi sono stati causati da un attacco hacker

Advertising

redhotcyber : Dietro i problemi WindTre c'è un possibile attacco hacker. I problemi #Wind #Tre, dell'ultima settimana potrebbero… - infoitscienza : Dietro i problemi WindTre della settimana il dubbio di un attacco hacker - eVolux : RT @Alessan76899998: #WINDTRE ancora grossi problemi di trasmissione dati della rete Inter 3 di Marcon venezia , salti e interruzione di se… - feeling__blue : qualcun'altro sta avendo problemi con l'app windtre o sono l unica sfigata? - Alessan76899998 : #WINDTRE ancora grossi problemi di trasmissione dati della rete Inter 3 di Marcon venezia , salti e interruzione di… -

Ultime Notizie dalla rete : problemi WINDTRE

In questo caso la maggior parte deitecnici sono avvenuti con un impatto sulle ...: cosa è successo davvero? Secondo una nota interna rilasciata da Bloomberg ,, avrebbe ...Non è stata confermata da nessuna fonte la stretta correlazione tra il probabile attacco hacker e iWind Tre degli scorsi giorni ma la connessione appare anche plausibile. Sempre nella nota ...WindTre potrebbe essere stata duramente colpita da un attacco hacker che ha portato ai disservizi della rete durante gli scorsi giorni. Un problema che non viene ufficializzato dall'operatore ma che s ...Negli ultimi giorni sono stati riscontrati alcuni problemi ai sistemi informatici di WindTre e Very Mobile, ma ora sembrano risolti.