Highlighs e gol Bologna-Sampdoria 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 14 marzo 2021) Ildei gol e degli highlights di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Allo stadio Renato Dallara i padroni di casa sbloccano il risultato nel primo tempo su perfetto assist di Palacio a Barrow che, con un preciso colpo di testa, fa 1-0. I ragazzi di Ranieri però sono in partita e trovano il meritatissimo gol del pareggio grazie a Quagliarella. Alla fine della prima frazione di gioco arriva la rete di Svanberg e nella ripresa è Soriano a chiudere i conti. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 BARROW 1-1 QUAGLIARELLA 2-1 SVANBERG 3-1 SORIANO SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BolognaSampdoria: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Highlighs gol

Eder in, Suning campione e Cannavaro ko: gliEuropa League Roma - Braga: probabili formazioni e statistiche 2 ORE FA Europa League Roma - Braga in Diretta tv e live streaming 2 ORE FAEder in, Suning campione e Cannavaro ko: gliIl governo cinese Il governo cinese, che nel 2015 aveva varato un programma di investimenti nel calcio, ha fatto una brusca marcia indietro. ...Gol e azioni salienti della sfida valida per la 27a giornata di Serie A 2020/21: gli highlights di Bologna Sampdoria - VIDEO ...Video Sassuolo Verona (risultato finale 3-2): i neroverdi battono gli scaligeri nello scontro diretto per l'ottavo posto. Sconfitta con rimpianti per Juric.