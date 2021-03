Classifica Parigi-Nizza 2021, ottava tappa: Maximilian Schachmann conquista la generale! (Di domenica 14 marzo 2021) La Parigi-Nizza ha completato oggi il suo percorso: al termine dell’ottava ed ultima delle frazioni in programma, la Le Plan Du Var-Levens, di 93 km, il padrone della Classifica generale finale è il tedesco Maximilian Schachmann. Il migliore degli italiani è Fabio Aru, 26° a 6’33”. Classifica GENERALE FINALE Parigi-Nizza 1 Maximilian Schachmann 1 BORA – HANSGROHE 28H 49? 51” – B : 14” – 2 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA – PREMIER TECH 28H 50? 10” + 00H 00? 19” – – 3 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 64 ASTANA – PREMIER TECH 28H 50? 14” + 00H 00? 23” B : 4” – 4 LUCAS HAMILTON 135 TEAM BIKEEXCHANGE 28H 50? 32” + 00H 00? 41” B : 4” – 5 TIESJ BENOOT 11 TEAM DSM 28H 50? 33” + 00H 00? 42” B : 3” – 6 GUILLAUME MARTIN 121 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Laha completato oggi il suo percorso: al termine dell’ed ultima delle frazioni in programma, la Le Plan Du Var-Levens, di 93 km, il padrone dellagenerale finale è il tedesco. Il migliore degli italiani è Fabio Aru, 26° a 6’33”.GENERALE FINALE1 BORA – HANSGROHE 28H 49? 51” – B : 14” – 2 ALEKSANDR VLASOV 61 ASTANA – PREMIER TECH 28H 50? 10” + 00H 00? 19” – – 3 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 64 ASTANA – PREMIER TECH 28H 50? 14” + 00H 00? 23” B : 4” – 4 LUCAS HAMILTON 135 TEAM BIKEEXCHANGE 28H 50? 32” + 00H 00? 41” B : 4” – 5 TIESJ BENOOT 11 TEAM DSM 28H 50? 33” + 00H 00? 42” B : 3” – 6 GUILLAUME MARTIN 121 ...

