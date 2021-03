Cina | boom del Chianti sulla piattaforma e-commerce | è tra i brand italiani più richiesti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021) Cresce la domanda di vinosul mercato cinese: secondo quanto riferisce Pinduoduo, la più grandedi e-per l’agroalimentare della, ilrisulta fra ipiù, nell’ambito di un aumento della domanda di prodotti che battono bandiera tricolore. Un recente livestream tenuto da Pinduoduo per promuovere i vini, nell’ambito della fiera Wine to Asia di Shenzhen, ha attirato oltre 470mila spettatori. “E’ una notizia molto importante – afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino– per noi che stiamo lavorando per imporci sempre più come protagonisti in. E’ una sfida fondamentale: laoggi rappresenta ...