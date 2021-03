Chiellini: “La reazione c’è stata. Scudetto? Guardiamo a noi stessi, poi allo scontro diretto vedremo” (Di domenica 14 marzo 2021) A Sky Sport, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dopo il 3-1 sul Cagliari, analizzando il momento in casa bianconera. Queste le sue parole: “È sempre meglio vincere 3-0 che 3-1, ma abbiamo reagito rispetto a martedì dove la delusione è stata tata. In questo momento dobbiamo parlare poco e fare sul campo, dobbiamo restare uniti e dimostrare di crederci fino alla fine. Bisogna dare continuità contro il Benevento. L’Inter? Con tutto il rispetto, noi dobbiamo pensare a noi stessi, loro fanno la corsa con loro stessi. Quando ci incontreremo alla penultima vedremo dove saremo, noi dobbiamo pensare a noi”. Senza le coppe una settimana piena per preparare le gare.“Abbiamo una settimana intera per poter lavorare, ci sarà anche la sosta… Prendiamo quel poco di positivo che ha provocato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) A Sky Sport, il capitano della Juventus, Giorgio, ha parlato dopo il 3-1 sul Cagliari, analizzando il momento in casa bianconera. Queste le sue parole: “È sempre meglio vincere 3-0 che 3-1, ma abbiamo reagito rispetto a martedì dove la delusione ètata. In questo momento dobbiamo parlare poco e fare sul campo, dobbiamo restare uniti e dimostrare di crederci fino alla fine. Bisogna dare continuità contro il Benevento. L’Inter? Con tutto il rispetto, noi dobbiamo pensare a noi, loro fanno la corsa con loro. Quando ci incontreremo alla penultimadove saremo, noi dobbiamo pensare a noi”. Senza le coppe una settimana piena per preparare le gare.“Abbiamo una settimana intera per poter lavorare, ci sarà anche la sosta… Prendiamo quel poco di positivo che ha provocato ...

