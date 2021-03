AstraZeneca: paura in polizia e molti cancellano la prenotazione (Di domenica 14 marzo 2021) Sofia Dinolfo "La nostra preoccupazione non è criticabile ma legittima" dice il segretario generale del Sap Steafano Paoloni. Dall'Aifa arrivano rassicurazioni Da quando è stato ritirato il lotto ABV2856 dei vaccini AstraZeneca da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco non si placa la preoccupazione da parte di chi ha già ricevuto la somministrazione di quelle dosi. La lente d’ingrandimento adesso è puntata su questi vaccini e chi si è sottoposto alla loro inoculazione gli scorsi giorni, adesso non sottovaluta i sintomi che ha avvertito nelle ore a seguire. Particolare preoccupazione in queste ultime giornate è quella che dilaga tra le Forze di polizia. A raccontare su il Giornale.it questi momenti scanditi dall’ansia è Stefano Paoloni, segretario generale del SAP(Sindacato Autonomo di polizia). Paoloni, in particolar ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Sofia Dinolfo "La nostra preoccupazione non è criticabile ma legittima" dice il segretario generale del Sap Steafano Paoloni. Dall'Aifa arrivano rassicurazioni Da quando è stato ritirato il lotto ABV2856 dei vaccinida parte dell’Agenzia italiana del Farmaco non si placa la preoccupazione da parte di chi ha già ricevuto la somministrazione di quelle dosi. La lente d’ingrandimento adesso è puntata su questi vaccini e chi si è sottoposto alla loro inoculazione gli scorsi giorni, adesso non sottovaluta i sintomi che ha avvertito nelle ore a seguire. Particolare preoccupazione in queste ultime giornate è quella che dilaga tra le Forze di. A raccontare su il Giornale.it questi momenti scanditi dall’ansia è Stefano Paoloni, segretario generale del SAP(Sindacato Autonomo di). Paoloni, in particolar ...

RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - Corriere : AstraZeneca, parla Magrini (Aifa): «Il vaccino è sicuro, mai visto tanto allarme senza base di dati» - emenietti : puoi inventarti che c'è 'paura' (e alla fine causarla), oppure puoi spiegare le cose. la seconda. ?? - mauriziobonanno : RT @GretaSalve: Ma si può dare questa notizia: insegnante muore per emorragia cerebrale,una settimana prima si era vaccinata con AstraZenec… - FabioMz1979 : RT @RobertoBurioni: Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici riportano… -