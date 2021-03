Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6: il cast, quando inizia e il numero di puntate (Di domenica 14 marzo 2021) Manca poco al debutto di Un Passo dal Cielo 6. La nuova stagione della fiction, anticipata con un promo a dir poco clamoroso, inizierà finalmente in primavera su Rai1. Come è stato ampiamente svelato, il nuovo ciclo di puntate cambia titolo e formato. Francesco Neri non è più il capo della forestale, ma si occuperà del benessere del territorio da civile. Nel nuovo capitolo, la sua missione è quella di interrompere lo sfruttamento di una miniera alle Cinque Torri, in provincia di Belluno. Le riprese si sono spostate dal Trentino Alto Adige al Veneto: addio quindi al meraviglioso Lago di Braies che aveva fatto da sfondo alle vicende ambientate nelle prime cinque stagioni. In precedenza vi avevamo riportato che il lancio di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani (questo il titolo scelto per il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Manca poco al debutto di Undal6. La nuova stagione della fiction, anticipata con un promo a dir poco clamoroso, inizierà finalmente in primavera su Rai1. Come è stato ampiamente svelato, il nuovo ciclo dicambia titolo e formato. Francesco Neri non è più il capo della forestale, ma si occuperà del benessere del territorio da civile. Nel nuovo capitolo, la sua missione è quella di interrompere lo sfruttamento di una miniera alle Cinque Torri, in provincia di Belluno. Le riprese si sono spostate dal Trentino Alto Adige al Veneto: addio quindi al meraviglioso Lago di Braies che aveva fatto da sfondo alle vicende ambientate nelle prime cinque stagioni. In precedenza vi avevamo riportato che il lancio di Undal6 – I Guardiani (questo il titolo scelto per il nuovo ...

