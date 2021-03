Thiago Silva, la sua top 10 degli attaccanti più forti: da Adriano e Messi. E quel sogno non realizzato… (Di sabato 13 marzo 2021) Simpatica intervista rilasciata dal difensore brasiliano Thiago Silva ai microfoni del sito ufficiale del Chelsea. Il calciatore blues ha rivelato quale sia la sua top 10 degli attaccanti più forti con i quali abbia mai avuto modo di giocare con o contro.La top 10 di Thiago Silvacaption id="attachment 1028687" align="alignnone" width="538" Thiago Silva, getty images/captionInizia subito la classifica Thiago Silva anche se non precisa le posizioni della sua top 10. "Sicuramente c'è Di Maria per la sua tecnica e l'incredibile sinistro, poi Mbappé per la sua velocità e talento. Drogba è sicuramente nella mia top 10 perché nonostante la sua forza aveva anche una tecnica eccezionale. Devo nominare Firmino, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) Simpatica intervista rilasciata dal difensore brasilianoai microfoni del sito ufficiale del Chelsea. Il calciatore blues ha rivelato quale sia la sua top 10piùcon i quali abbia mai avuto modo di giocare con o contro.La top 10 dicaption id="attachment 1028687" align="alignnone" width="538", getty images/captionInizia subito la classificaanche se non precisa le posizioni della sua top 10. "Sicuramente c'è Di Maria per la sua tecnica e l'incredibile sinistro, poi Mbappé per la sua velocità e talento. Drogba è sicuramente nella mia top 10 perché nonostante la sua forza aveva anche una tecnica eccezionale. Devo nominare Firmino, ...

