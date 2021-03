Testo e video ufficiale di “Bianca luce nera” cantata da Extraliscio feat Davide Toffolo al Festival di Sanremo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Bianca luce nera” dei Extraliscio feat Davide Toffolo, Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Extraliscio feat Davide Toffolo Band musicale formata da: Mirco Mariani, chiamato anche ‘Passione’, nato a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) il 26 agosto 1969 – cantautore, polistrumentista e compositore Moreno “il Biondo” Conficconi, nato a Meldola (Forlì-Cesena), il 29 luglio 1958 – musicista e compositore genere liscio Mauro Ferrara, pseudonimo di Mauro Carlini, nato ad Argenta (Ferrara), ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” dei, Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoBand musicale formata da: Mirco Mariani, chiamato anche ‘Passione’, nato a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) il 26 agosto 1969 – cantautore, polistrumentista e compositore Moreno “il Biondo” Conficconi, nato a Meldola (Forlì-Cesena), il 29 luglio 1958 – musicista e compositore genere liscio Mauro Ferrara, pseudonimo di Mauro Carlini, nato ad Argenta (Ferrara), ...

