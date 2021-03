Taranto, 16enne investe e uccide per errore il padre in retromarcia (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Un 16enne ha investito e ucciso il padre 48enne dopo essersi messo alla guida dell'auto e aver innestato per errore la retromarcia. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Unha investito e ucciso il48enne dopo essersi messo alla guida dell'auto e aver innestato perla. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi della ...

