Roul Casadei | la brutta notizia è appena arrivata

(Di sabato 13 marzo 2021) Cesena, 13 marzo 2021 - Raoulè morto a 84 anni per le conseguenze del Coronavirus. Il re del liscio era ricoverato dal 3 marzo al Bufalini per l’aggravarsi dell’infezione Covid-19 che aveva contagiato pressoché l’intera famiglianel ‘recinto’, l’insieme delle case dove i musicisti vivono a Villamarina. Quattordici su quindici i contagiati, escluso solo il figlio Mirko che dal padre ha preso le redini della compagnia di liscio. Le condizioni di Raoul si erano aggravate negli ultimi giorni, tant’è che era stato necessario ricorrere alla respirazione assistita dal casco. Gli auguri di pronta guarigione per lui erano arrivati in questi giorni da tutto il mondo. Purtroppo le preghiere non sono bastate.si era ammalato a fine febbraio e il 3 marzo in considerazione del fatto che la saturazione ...