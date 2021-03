Rilasciati migliaia di falsi certificati medici | due dottori denunciati

Advertising

iltirreno : I certificati per l'attività agonistica avevano un documento prestampato al posto delle analisi delle urine -

PRATO. Una ricevuta fiscale ogni tre prestazioni. E migliaia di certificati per l'attività sportiva agonistica privi di un requisito essenziale: l'esame delle urine. Di questo sono accusati i due medi ...La guardia di finanza di Prato ha scoperto la mancata emissione di 12.500 ricevute fiscali e 4.000 certificati privi dell'analisi delle urine. Sottratto al fisco un imponibile di 800.000 euro ...