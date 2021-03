Prato, incendio in un appartamento: muore un donna di 67 anni (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Una 67enne è morta nell'incendio del suo appartamento a Vaiano, in provincia di Prato. Ad allertare i vigili del fuoco è stato il personale del 118, intervenuto su segnalazione dei vicini di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) commenta Una 67enne è morta nell'del suoa Vaiano, in provincia di. Ad allertare i vigili del fuoco è stato il personale del 118, intervenuto su segnalazione dei vicini di ...

