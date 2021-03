Papa Francesco, 8 anni di pontificato: dal primo saluto in San Pietro al viaggio in Iraq (Di sabato 13 marzo 2021) Compie i suoi primi 8 anni, oggi 13 marzo, il Papato di Francesco. Il vescovo di Roma, come ama definirsi, è da poco rientrato dalla sua storica visita in Iraq. La prima che un Papa abbia mai compiuto nella storia. Un segno di pace e missione evangelica che continuerà con altri pellegrinaggi apostolici in terre martoriate dalla sofferenza e dalla guerra. Chiese alla folla di pregare per lui Le radici di questo disegno, manifestato anche nell’ultima enciclica Fratelli tutti, siglata ad Assisi lo scorso 3 ottobre, sono in primo luogo nel nome che il Jorge Mario Bergoglio scelse appena eletto Papa: Francesco, come il santo di Assisi. “Vi chiedo un favore: che voi preghiate il Signore perché mi benedica“. Furono queste le sue parole, quel 13 marzo 2013, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 13 marzo 2021) Compie i suoi primi 8, oggi 13 marzo, ilto di. Il vescovo di Roma, come ama definirsi, è da poco rientrato dalla sua storica visita in. La prima che unabbia mai compiuto nella storia. Un segno di pace e missione evangelica che continuerà con altri pellegrinaggi apostolici in terre martoriate dalla sofferenza e dalla guerra. Chiese alla folla di pregare per lui Le radici di questo disegno, manifestato anche nell’ultima enciclica Fratelli tutti, siglata ad Assisi lo scorso 3 ottobre, sono inluogo nel nome che il Jorge Mario Bergoglio scelse appena eletto, come il santo di Assisi. “Vi chiedo un favore: che voi preghiate il Signore perché mi benedica“. Furono queste le sue parole, quel 13 marzo 2013, ...

Advertising

vaticannews_it : #13Marzo #PapaFrancesco, 8 anni di Pontificato: iniziative e riforme per coinvolgere tutti i cristiani in un nuovo… - vaticannews_it : #12marzo Chi crede in Cristo non conosce disperazione. Nella III predica di #Quaresima, il cardinale si sofferma in… - oss_romano : #13marzo A otto anni dall’elezione di #PapaFrancesco. Oggi ricorre l’ottavo anniversario dell’elezione del Cardinal… - MariagladysVc : RT @diocesidiroma: Otto anni di pontificato di #PapaFrancesco: gli auguri del cardinale vicario Angelo #DeDonatis e di tutta la comunità di… - olivieripennesi : RT @oss_romano: #13marzo A otto anni dall’elezione di #PapaFrancesco. Oggi ricorre l’ottavo anniversario dell’elezione del Cardinale Jorge… -