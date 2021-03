Paola Di Benedetto | la confessione ai follower su IG | “Vorrei tornarci tanto”

Leggi su formatonews

(Di sabato 13 marzo 2021)Diha fatto unaaisu Instagram. La compagna di Federico Rossi ha dichiarato un desiderio particolare La modella e showgirl vicentina è apparsa in tutto il suo splendore in una serie di foto che ha pubblicato su Instagram. L’ex vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stata una protagonista del 2020, l’anno che ha rappresentato la sua consacrazione professionale. E che le ha consentito di raggiungere lo slancio giusto nella sua carriera già ricca di apparizioni televisive. Il mondo dello spettacolo e della televisione infatti ha avuto modo di conoscerla con il suo ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin. La trasmissione famosa di Paolo Bonolis che negli anni ha raccolto una serie infinita di consensi. Oggi la bellezza veneta ha fatto una ...