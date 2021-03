Nagelsmann | l’intrigo sul futuro continua | è il preferito di Laporta per guidare il Barcellona

Leggi su itasportpress

(Di sabato 13 marzo 2021) Né Xavi né Arteta, per ildelspunta un nome nuovo. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, che cita Cadena Ser, ildel nuovo presidente Joansarebbe infatti Julian, giovane tecnico del Lipsia che in passato è stato cercato con forza anche altri top club.tra Lipsia, Bayern Monaco e...caption id="attachment 1064217" align="alignnone" width="604"(getty images)/captionSembra essere il tecnico più "corteggiato" d'Europa e le squadre che lo vogliono non sono certo di poco conto.è il nome principe per diversi club. Dopo l'addio di Low alla Germania al termine del prossimo Europeo, i vertici della Federcalcio tedesca dovranno scegliere il sostituto. ...