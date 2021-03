Llorente: «Con Ronaldo parti 1-0, pazzi quelli che lo criticano» (Di sabato 13 marzo 2021) Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni Fernando Llorente, attaccante, dell’Udiense, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni. TORNARE ALLA JUVE – «Mi sarebbero piaciute entrambe le cose. Cristiano è uno dei più grandi e con Andrea ho ottimi ricordi. La Juve resta una parte del mio cuore, a Torino ho vissuto i due anni più belli della mia carriera, vincendo cinque titoli». PIRLO – «Andrea sta guidando la Juventus in un periodo di cambiamento. Nonostante le difficoltà, tutti sono molto contenti di lui. Sento spesso Marotta e anche altri ex compagni. Seppur i risultati non siano quelli che avrebbero voluto, di Pirlo dicono tutti un gran bene. I giocatori sono felici con lui» Ronaldo – «Posso capire le critiche per l’eliminazione dalla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Fernando, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni Fernando, attaccante, dell’Udiense, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue dichiarazioni. TORNARE ALLA JUVE – «Mi sarebbero piaciute entrambe le cose. Cristiano è uno dei più grandi e con Andrea ho ottimi ricordi. La Juve resta una parte del mio cuore, a Torino ho vissuto i due anni più belli della mia carriera, vincendo cinque titoli». PIRLO – «Andrea sta guidando la Juventus in un periodo di cambiamento. Nonostante le difficoltà, tutti sono molto contenti di lui. Sento spesso Marotta e anche altri ex compagni. Seppur i risultati non sianoche avrebbero voluto, di Pirlo dicono tutti un gran bene. I giocatori sono felici con lui»– «Posso capire le critiche per l’eliminazione dalla ...

Advertising

Emanuelefire : RT @NicFra99: Ha perso con l'Udinese 2-0 facendo segnare Llorente e pareggiato con Bologna in 10 - NicFra99 : Ha perso con l'Udinese 2-0 facendo segnare Llorente e pareggiato con Bologna in 10 - 1926Azzurro : @Privilegius Vuoi mettere Ronaldo con Petagna titolare per 4 mesi. ???? Milik era fuori rosa. Llorente ha fatto pochissimi minuti. - Privilegius : @1926Azzurro Morata con influenza per un mese, Dybala rotto da gennaio. Ronaldo a 36 anni ha dovuto giocarle tutte.… - kkkeim : Ma che operazione è stata questa? Non possiamo andare in giro con due 40 enni l’anno prossimo, a sto punto prendav… -