L’Atalanta supera lo Spezia | ora testa al Real!

(Di sabato 13 marzo 2021) In una delle serate meno brillanti della stagione, la squadra allenata da Gasperini infila un successo molto importante battendo lo3-1. Nel primo tempo la Dea è apparsa semplicemente inguardabile complice una grande quantità di errori in impostazione a differenza dei liguri, ben diretti da mister Italiano, che hanno condotto la partita soprattutto a centrocampo. L’uno-due atalantino ha reso facile e, di fatto chiuso, una partita che sembrava tutt’altro che semplice. I due marcatori (Muriel e Pasalic) si sono improvvisamente trasformati da peggiori in campo a risolutori di una pratica complessa. Lo stesso Ilicic, che nel complesso non ha entusiasmato e stava per essere sostituito, è riuscito a mettere in porto l’assist. Fiammate decisive in un match sostanzialmente non eccezionale. Tre punti comunque fondamentali conquistati contro un avversario ostico che ha ...