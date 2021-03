Il teatro perde Sciaccaluga (Di sabato 13 marzo 2021) Il teatro ligure perde uno dei suoi protagonisti, Marco Sciaccaluga, regista e attore che ad agosto avrebbe compiuto 68 anni. Ex condirettore dello Stabile di Genova e "aveva sempre creduto nel nostro ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Illigureuno dei suoi protagonisti, Marco, regista e attore che ad agosto avrebbe compiuto 68 anni. Ex condirettore dello Stabile di Genova e "aveva sempre creduto nel nostro ...

"L'amore è tiranno", "Con Livia". Il Montalbano che adesso divide C'era la punta elevata di Pirandello e la punta elevata di Angelo Fusco che fu l'apice del teatro'. ... Buttafuoco : 'No, non viene intaccato perché anche Orlando paladino perde il senno. Tutti gli eroi,...

Addio a Sciaccaluga, colonna portante del Teatro di Genova. Camera ardente sul palco per l’ultimo applauso Gli inizi con Squarzina, è stato anche condirettore dello Stabile. La salma sarà esposta al Teatro Ivo Chiesa per il saluto pubblico venerdì 12 marzo dalle 10 alle 19. Sabato 13 marzo alle 11, l’omagg ...

