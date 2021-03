Il Lazio laboratorio giallorosso. M5S in giunta con Zingaretti. Le pentastellate Lombardi e Corrado neo assessori. C’è il via libera del garante, ma gli attivisti protestano (Di sabato 13 marzo 2021) Il modello del governo giallorosso guidato fino a qualche settimana fa da Conte viene riproposto in Regione Lazio: il presidente Nicola Zingaretti ha presentato ieri la sua nuova giunta allargata al Movimento 5 Stelle insieme alle due nuove assessore pentastellate Roberta Lombardi, che avrà la delega alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale e Valentina Corrado, che si occuperà di Turismo, Enti locali e Semplificazione “Si è conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio – dice Zingaretti – L’accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Il modello del governoguidato fino a qualche settimana fa da Conte viene riproposto in Regione: il presidente Nicolaha presentato ieri la sua nuovaallargata al Movimento 5 Stelle insieme alle due nuove assessoreRoberta, che avrà la delega alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale e Valentina, che si occuperà di Turismo, Enti locali e Semplificazione “Si è conclusa la prima riunione della nuovaregionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del– dice– L’accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il ...

