Governo, Salvini: “Da Draghi notevoli segnali di cambiamento rispetto a Conte” (Di sabato 13 marzo 2021) “Siamo qui da tre settimane e penso che Draghi abbia dato notevoli segnali di cambiamento”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando all’ospedale in Fiera a Milano. “Adesso c’è un piano vaccinale che può mettere entro giugno in sicurezza l’intera popolazione italiana”, afferma il leader leghista che aggiunge: “Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, se ci si fosse occupati di dotare l’Italia di di farmaci e vaccini necessari”, oggi “saremmo più avanti con la campagna di vaccinazione, come altri Paesi del mondo”. Per Salvini, aprile “sarà il mese della rinascita, a partire dalla Pasqua”. E a chi gli chiede della nuova zona rossa per mezza Italia risponde: “Stiamo correndo il più possibile sul piano vaccinale ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) “Siamo qui da tre settimane e penso cheabbia datodi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, arrivando all’ospedale in Fiera a Milano. “Adesso c’è un piano vaccinale che può mettere entro giugno in sicurezza l’intera popolazione italiana”, afferma il leader leghista che aggiunge: “Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, se ci si fosse occupati di dotare l’Italia di di farmaci e vaccini necessari”, oggi “saremmo più avanti con la campagna di vaccinazione, come altri Paesi del mondo”. Per, aprile “sarà il mese della rinascita, a partire dalla Pasqua”. E a chi gli chiede della nuova zona rossa per mezza Italia risponde: “Stiamo correndo il più possibile sul piano vaccinale ...

Advertising

Adnkronos : #Governo, @matteosalvinimi: 'Con #Draghi notevoli segnali cambiamento' - borghi_claudio : L'idea di Salvini di unire tutti gli eurocritici in un unico grande gruppo in parlamento UE è quella vincente, era… - matteosalvinimi : #Salvini: gli italiani soffrono, chiedono soluzioni, non litigi e polemiche. Ho preferito che la Lega si impegnasse… - LiaColombo1 : RT @Icompetenti: Vi ricordate quando #Salvini diceva che con la Lega al governo la situazione sarebbe migliorata in Italia? L’Italia con l… - GiaSilvestrini : RT @GenCar5: A sentirlo, fosse stato al governo #Salvini, saremmo tutti già vaccinati da Pasqua. Ma Pasqua 2020, mica 2021. -