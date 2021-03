Fabrizio Corona in ospedale: “Sta facendo lo sciopero della fame e della sete” (Di sabato 13 marzo 2021) Fabrizio Corona ha iniziato lo sciopero della fame e della sete nel reparto di Psichiatria 2 dell’ospedale Niguarda di Milano, dov’è ricoverato in attesa di tornare in carcere. A darne la notizia sono i legali tramite la sua pagina Instagram: “L’avvocato Cristina Morrone .. ha riferito che Fabrizio sta facendo lo sciopero della fame e della sete e che lo continuerà fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano“, si legge nel comunicato del 12 marzo. Lo stesso tribunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)ha iniziato lonel reparto di Psichiatria 2 dell’Niguarda di Milano, dov’è ricoverato in attesa di tornare in carcere. A darne la notizia sono i legali tramite la sua pagina Instagram: “L’avvocato Cristina Morrone .. ha riferito chestaloe che lo continuerà fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano“, si legge nel comunicato del 12 marzo. Lo stesso tribunale ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - fanpage : Non mangia e non beve da ore. La drastica decisione di Fabrizio Corona dall'Ospedale dove è ricoverato. - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - verolove_87 : RT @nalibyebye1: Se la magistratura desse la stessa importanza e attenzione che da a Fabrizio Corona, a tutti i casi di femminicidio e di v… - zazoomblog : Lele Mora contrario al carcere: «Fabrizio Corona è malato per soldi farebbe di tutto…» - #contrario #carcere: #«Fab… -